APEC部長會議曼谷登場 美貿易代表戴琪會晤鄧振中

美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）20日在曼谷會晤行政院政務委員鄧振中，討論在亞太經合會（APEC）論壇、世界貿易組織（WTO）等多邊機構的美台合作。

戴琪上任以來兩度與鄧振中視訊會談，這是兩人首次面對面會晤。

美國貿易代表署表示，戴琪和鄧振中指出，美台經濟關係的強韌和持久性，透過雙邊討論持續強化，包括去年6月舉行的第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

美國貿易代表署表示，戴琪和鄧振中也討論深化經濟關係的機會，推動基於共同價值觀的多樣貿易優先議題，為勞工和企業促進創新和包容性的經濟成長；兩人強調有力的勞工與環境標準在促進經濟成長的作用，並談到打擊強迫勞動的共同承諾。

美國貿易代表署表示，戴琪和鄧振中指示他們的工作團隊探索深化美台貿易與投資關係的方式，並在未來數周內內再次碰面討論進度。

美國貿易代表署表示，戴琪和鄧振中的會面是由是美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）共同主持。