民進黨嘉市黨部主委之爭 文宣刀刀見骨互告誹謗

民進黨嘉義市黨部主委之爭將於本周日投票揭曉，隨著投票日接近雙方攻擊砲火猛烈，尋求連任的主委黃露慧與對手黃敏修各發強烈負面文宣攻擊對手，不留情面，刀刀見骨；黃敏修抨擊黃露慧家族長期霸占主委一職；黃露慧則指對手官商勾結、涉工程弊案、拉黑道入黨及收買記者等。黃敏修今天在律師陪同下到地檢署按鈴申告誹謗。黃露慧也不甘示弱，強調文宣內容有憑有據，已由律師具狀提告刑事加重誹謗。

黃敏修表示，民進黨嘉義市黨部主委一職，22年來皆由黃露慧家族擔任，引發外界「家天下」、「世襲」的爭議，本月18日黃露慧發送一份文宣，攻訐他過去曾涉司法案件以及拉黑道入黨，收買記者等情事。所以上午在律師陪同下到嘉義地檢署按鈴申告黃露慧加重誹謗，以不實指控造成名譽損失，意圖影響22日的主委選舉結果。

黃敏修指出，黃露慧所指的工程承包弊案、50萬元交保等，他並沒有參與施工監造，獲法院判無罪與不起訴還他清白。黃露慧明知事實真相卻斷章取義。

他指出，邀請各界賢達入黨，黃露慧不循黨章召開黨員入黨審查會，反而惡意抹黑，技術性拖延入黨申請，以私害公，顯已不適任主委職位。

黃露慧說，事實勝於雄辯，去年立委王美惠服務處引大批黑道入黨事件震驚全國，媒體都有報導，王美惠所推薦的候選人黄敏修更是涉及多起工程承包弊案的被告，他不是好人，相關的新聞訊息上網都查得到，這都是事實，反觀針對我們的抹黑、指控都只敢用問號，明顯就是要誤導大眾、規避法律責任。為了選舉結合黑道、造謠抹黑生事顚倒是非，已經忍無可忍，已對他們正式提告刑事加重誹謗罪，要他們為此付出慘痛代價。

她呼籲黨員同志踴躍參與投票，手中一票可以為民主而戰、戰勝黑金。

昨天黃露慧以「面對黑金，我們已忍無可忍」為題透過夾報方式發送文宣，向黨員述說被對手刻意抹黑嘉義市黨部是「家族企業」，一再隱忍是不想讓民眾看笑話，更批對手是涉及多起工程承包弊案被告、結合黑道、收買記者等。