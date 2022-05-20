屆期未補正 中選會駁回巴黎奧運正名公投案

中央選舉委員會今召開委員會議，審議黃梓豪領銜提出的「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案，因屆期未補正，經提委員會議審議後，決議依法予以駁回。

該案是在3月18日被要求限期補正，補正期限為30天。中選會今天再次召開委員會議，審議上述公投提案，中選會指出，因屆期未補正，經提委員會議審議，決議依法予以駁回。

中選會補充說明，公投法第10條第3項規定，主管機關收到公民投票提案或補正提案後，應於60天內完成審核；經審核有5類情事之一者，應敘明理由，通知提案人的領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。

五類情事包含，提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項，如法律複決、立法原則創制、重大政策創制或複決；提案內容不能瞭解其提案真意；主管機關公告公民投票之結果起2年內，不得就同一事項重行提出等。