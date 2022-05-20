許明財殯儀館旁拿退黨書 藍營還原經過「被陰了」

國民黨新竹市前市長許明財之子許登淇將代表民眾黨參選竹市南區議員，今天爆出許明財被要求領取退黨聲明書，地點在殯儀館旁修車廠，還認為是羞辱之舉。國民黨新竹市黨部下午還原經過，強調地點是許明財挑的，過程平和，請許退黨也是盼好聚好散，「相信許市長自己清楚」。

國民黨新竹市黨部執行長謝政憲說，許明財前陣子告知兒子可能獲民眾黨提名參選議員，因需要輔選，所以想退黨避免黨內困擾，當時黨部有慰留之意，也希望許市長不要輕易退黨，如今木已成舟，為避免屆時真的幫兒子站台輔選，恐有違黨紀問題，所以許明財昨到黨部提出主動退黨。

謝表示，昨天傍晩黨部和許明財聯繫約時間，詢問可否送退黨聲明書至家中，許回應因行程忙碌，並說今天早上會到殯儀館跑行程，提出在殯儀館附近一間劉姓黨代表家開設的修車廠碰面，於是他和2名地方區黨部主任早上和許明財在該間修車廠碰面。

「過程才3分鐘，雙方都很客氣，何來羞辱！？」謝政憲強調，黨部將退黨聲明書交給許明財，請對方帶回家簽名，之後再過去家裡收，過程很短且平和「零衝突」，許明財態度也很客氣，自己也認為雙方好聚好散，還祝福許登淇順利當選，何來羞辱？

未料，今天下午卻被爆料形容此舉為羞辱，謝政憲直言「相當傻眼，感覺像被陰了」，也認為「人在做天在看，過度的選舉操弄大可不必！」希望雙方好聚好散，不應該被亂做文章，許登淇其實也是國民黨籍身分，如今獲民眾黨提名參選議員，國民黨也是以和為貴請他退黨，並沒有大動作開除黨籍。