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520農運70受害者含冤 邱顯智籲蘇揆：列優先處理事項

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委邱顯智今與農運參與者及家屬舉行記者會。圖／邱顯智辦公室提供
時代力量立委邱顯智今與農運參與者及家屬舉行記者會。圖／邱顯智辦公室提供

520農民運動34周年，時代力量立委邱顯智今與農運參與者及家屬舉行記者會呼籲，5月促進轉型正義委員會解散後，行政院與法務部仍應繼續推動平復司法不法工作，還給當事人應有的公道和真相。邱顯智也向行政院長蘇貞昌喊話，未來的行政院促轉處，一定要把520農運案件的平反列為優先處理的事項

邱顯智指出，在促轉會階段性任務完成解散前，能開啟520農運案件的平反工作是一個重要的里程碑，邱煌生案的平反應該是個起點，未來由法務部主導的平反工作絕對不能中斷，要還給還有70幾位的520農運案件當事人與家屬正義與公道。

邱顯智也呼籲蘇貞昌，許多當事人都是蘇過去民主運動的前輩與戰友，沒有他們的奉獻和犧牲，就沒有今天台灣的民主體制，「請政府一定要拿出作為，還原歷史真相，也才能讓台灣的民主更加穩固」。

邱顯智指出，促轉會針對邱煌生案的決定書裡清楚聲明，此案是威權統治當局基於維護其統治秩序所為之追訴，除黨政不分外，並透過情治、軍事等國家機關或偵查輔助機管主導偵查作為，法院也沒有調查有利被告的證據，違反審判公平原則，「檢警指控邱煌生在雲林一個人撿了1公噸的石頭藏在大白菜裡，一路開到台北，這麼荒謬的事情法院還照單全收，而且這不是個案，520農運的案件都是威權政權為了打壓異議製造的荒謬案件，平反這些案件絕對是轉型正義不可或缺的一環」。　

邱煌生表示，這些不正義的判決，不但非法剝奪了當事人的自由，更對家庭帶來沉重打擊，他的孩子在學校被貼上犯罪者的小孩的標籤，自己一生也都要背負莫須有的罪名，許多和他一樣的人民為民主和農民權益犧牲奉獻，卻要承擔這樣的痛苦，政府一定要趕快還給所有人公道。

在當局的追緝下，過了12年又10個月的歲月、在全台住了30個地方的陳景祥說，「呼籲蔡總統和蘇院長，要好好重啟調查，還原歷史真相，也還給民主運動者們應得的正義」。林美妏表示，雖然正義已經遲到，但不能不到，仍然等待政府還給他們清白。

邱顯智 520 行政院 轉型正義 促轉會

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