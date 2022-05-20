蔡英文今天上任滿6年 朱立倫酸：這6年大家辛苦了

今天520，蔡政府執政滿6年。國民黨主席朱立倫在臉書詢問大家：「過去6年，你過得好嗎？」人民的辛苦和困難，拍桌政府有聽到嗎？當總統誇口台灣防疫世界第一，大家等了多久口罩、快篩、疫苗？更別提通膨飆升、物價齊漲，房價高不可攀，停電成為日常，「這六年，大家辛苦了」。

朱立倫詢問大家，找工作比以前容易嗎？薪水能買得起的東西，有沒有變多？經過售房廣告的時候，只能望屋興嘆嗎？「你的辛苦和困難，就算拍桌，這個政府有聽到嗎？」

「過去兩年，你和家人平安嗎？」朱立倫說，疫情之下，政府防疫「超慢部署」，還記得等了多久的口罩和疫苗嗎？當快篩缺乏，高官說他不用排隊，大家買到了嗎？當總統和院長誇口台灣防疫成績優秀、世界第一，「在急診室外帶著孩子、心急如焚的你，有沒有等到病床？」

朱立倫說，當客人不敢上門，政府的補助又少又慢；孩子要不要停課，措施混亂，有薪照顧假卻沒著落，誰來照顧孩子，誰又要來賺錢養家？更別提通膨飆升、物價齊漲，房價高不可攀，停電成為日常。

朱立倫強調，當政府聽不到台灣的聲音，國民黨持續強力監督，從防疫弊端到能源及經濟，都提出務實解方，一起把公平正義的台灣找回來。