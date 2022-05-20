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徐巧芯的烏龍爆料者是「黑柯」網軍？ 柯文哲：笑笑就好
台北市議員徐巧芯遭烏龍爆料車輛違停更阻止員警開單，爆料者不但被起底疑似是學校老師，還是批評台北市長柯文哲的臉書粉絲頁「柯粉的超譯天地」管理者。台北市長柯文哲今天表示，網軍無所不在，笑一笑就好。
徐巧芯昨天被網友爆料違停紅線還拒絕員警開單，徐巧芯後來出面澄清，並表示爆料者向她道歉，她當時並沒有不讓員警開單，爆料者之後被起底是羅東的學校老師，還是批評柯文哲的臉書粉絲頁管理員。柯文哲今天主持台北市防疫記者會，媒體詢問是否該公開當時員警的密錄器，及怎麼看對方是「黑柯」的網站管理員。
柯文哲說，網軍無所不在，笑一笑就好，他還話鋒一轉，向明後天要參加會考的考生喊話，要國九學生加油，關關難過關關過，就像台灣的疫情，最後一定會過關，要大家放心。
台北市副市長黃珊珊說，台北市政府支持第一線警察依法行政，基於公開透明，這件事情已經發生了，徐巧芯是很優質的議員，在議會問政理性，她也已經對這件事清楚說明，這是單純的行車違規，沒有爭議，所以沒有公開密錄器的問題，至於爆料者是誰，黃珊珊說不管來源是什麼，就是就事論事。
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