促轉會：國民黨規避妨礙調查行為 再次裁罰35萬元

促轉會月底將解編，但落幕前各項執掌仍持續運作。促轉會今天表示，經委員會議決議，認定國民黨長期規避、妨礙調查政治檔案，且也未依4月27日之首次處分改善違法行為，因此第二次論處35萬元罰鍰，並再次要求國民黨限期改善，若國民黨仍未改善，後續業務銜接機關得持續按次連續處罰。

促轉會表示，4月時就已指出，依促轉條例第18條第3項主動調查發現，國民黨確實持有海工會、文工會等工作會等政治檔案且未通報，經函請其補正通報，國民黨卻稱「並無其餘檔案可通報」，從未補正通報工作會等政治檔案，因此裁處國民黨30萬元罰鍰，並要求該黨於處分書送達後7日內改善違法狀態，補正通報提出工作會等政治檔案，並已充分告知，若未改善將再次裁處。

促轉會指出，裁罰處分書於4月28日送達國民黨，國民黨應於送達次日起7日內，即於5月5日前改善其違法狀態，向促轉會補正通報提出工作會等政治檔案、數量及其存放地點，但國民黨屆期皆未補正通報提出。

促轉會說明，審酌上次裁罰書已明示改善方式，並給予合理改善期間，綜觀國民黨於本案之改善可行性及配合程度，當屬持續無正當理由規避、妨礙促轉會依法執行政治檔案之調查，決議提出第二度裁罰，並再次要求，國民黨限期7日內改善補正通報提出工作會等政治檔案、數量及其存放地點。

促轉會表示，政黨所持有之政治檔案乃還原歷史真相之重要基礎，籲告國民黨，身為威權統治時期之執政黨，當正視所負有之社會責任與義務，切勿再規避、妨礙國家執行轉型正義任務，儘速依法補正通報提出工作會政治檔案，否則仍將依法按次連續裁處。