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陳時中：台灣能見度增 持續努力爭取參與WHA

中央社／ 台北20日電

第75屆世界衛生大會（WHA）22日登場，台灣未受邀，衛福部次長李麗芬仍將率團前往。衛福部長陳時中今天表示，近年台灣在世界能見度提高，但要參與WHA仍困難，會持續努力。

第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日於瑞士日內瓦召開，衛福部對於世界衛生組織（WHO）因政治干擾，至今仍未邀台灣出席深表遺憾與不滿。

不過，考量健康是基本人權、普世價值，衛福部次長李麗芬仍將率「世衛行動團」赴日內瓦以行動積極表達國際衛生合作才是有效抗疫的唯一途徑，呼籲WHO正視台灣2350萬人的健康權益，以及各國與國際醫衛團體的共同訴求，邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台灣為了參與WHA努力相當多年，近年台灣不僅在世界能見度增高，也有很多國家肯定台灣貢獻，在各國議會裡形成很大的聲浪，但台灣要加入仍然非常困難，也有待理念相近國家協助說服更多國家支持台灣，會持續努力。

根據衛福部規劃，「世衛行動團」將和國際社會分享台灣在疫情期間維持永續、韌性與平等社會所做的努力，包括持續跟各國與國內外專業醫衛團體密切合作，舉辦專業論壇以呼應今年WHA主題Health forpeace，peace for health，從更廣泛的角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。

衛福部強調會積極爭取與各國官員進行雙邊會談，藉由台灣醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係，使國際社會更廣泛認同台灣是全球疫後復甦以及強化韌性不可或缺的重要夥伴。

衛福部 WHA 陳時中

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