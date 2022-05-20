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民調評指揮中心59分瀕信心全面崩盤 陳時中5字回應

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元／台北即時報導
指揮官陳時中回應，民調高高低低，既然59分，就是「努力再努力」。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
指揮官陳時中回應，民調高高低低，既然59分，就是「努力再努力」。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台灣民意基金會今發布最新民調顯示，面對此次新冠疫情，衛福部長陳時中領軍「中央流行疫情指揮中心」，民眾給予評分從上個月平均70.22分，下跌至59.53分，僅僅1個月就落到不及格，20歲以上民眾更有3成5打不及格。

此民調顯示，國人對指揮中心近期表現，已瀕臨信心全面崩盤的邊緣，1個月來流失1成8民眾的肯定與支持；如果換算成人數，大約會是350萬人左右。

指揮官陳時中回應，民調高高低低，既然59分，就是「努力再努力」。

至於國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介表示，指揮中心指揮官應盡快依法換回行政院長蘇貞昌，以利於統攝各部會，並另聘公衛專長的副總統賴清德，前副總統陳建仁為指揮中心最高顧問。

陳時中說，指揮中心都會和賴清德、陳建仁請教討論，至於最高顧問，政府單位不會這樣做，不會弄一個職務出來，而是針對職務表列安排，對於任何前輩，有影響力的人，請教溝通都是必要的。

民調 陳時中 疫情

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