總統原訂周日北港朝天宮迎接白沙屯媽並揭匾 因故取消

白沙屯媽祖預定周日（22日）上午抵達目的地北港朝天宮，原本排定當天要來朝天宮揭匾並迎接白沙屯媽祖的總統蔡英文，因另有要務今天臨時通知取消北港行程。

總統蔡英文從兩年前競選連任時，在白沙屯南下北港時，曾親自到北港迎接媽祖並隨香步行約三公里，創下國內第一位做香灯腳隨香的總統，蔡英文順利連任後，去年也再赴北港朝天宮迎接白沙屯媽祖。

去年底，蔡英文總統贈匾「善願必佑」給朝天宮，因疫情關係一直無法前來主持揭匾儀式，這次白沙屯媽祖再度南下，蔡總統原定於周日（22日）抵達北港當天，再抵北港迎接媽祖並主持揭匾。