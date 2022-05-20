朝野立委視導團今赴WHA 將與友邦代表、僑民交流

第75屆世界衛生大會（WHA）22日登場，朝野立委組成的視導團，今天將啟程前往瑞士日內瓦。出訪立委有民進黨立委林靜儀、國民黨立委陳玉珍及李德維、時代力量立委王婉諭，將爭取我國參與國際事務機會，並和友邦代表及僑民聚餐交流。

林靜儀指出，今年是疫情之後WHA恢復實體會議的第一年，規模有縮小，立法院還是有例行立委視導團出訪，自己是比較臨時被詢問，在隔離結束後決定要出去，希望了解全球對防疫的討論、重新面對防疫政策的新思考。

林靜儀表示，雖然這次會議規模較小，無法進入議場旁聽，但會藉由即時會議的方式參與，並藉此疫情後重要出訪機會，拜會當地政府團體、組織進行交流，希望在WHA讓大家知道台灣的參與外，也能和關心台灣疫情、台灣與全球防疫合作的僑胞朋友們見面、互相關心，並進行國會外交。

李德維表示，這次外交部和衛福部邀請跨黨派立法委員組成「世衛視導團」，國民黨籍的立委有他和陳玉珍，今晚就會出發。李德維表示，這趟到日內瓦，雖然我國沒有正式受到世界衛生大會(WHA)邀請，但會盡力向世界表達中華民國樂意參與國際事務的態度。

李德維也指出，會和駐外及政府人員一起，向支持台灣的友邦人員代表以及僑民等致謝，希望此次不僅可以推動國會外交，也會和世界各國交流防疫經驗、為台灣疫情尋找有效的政策參考或資源。李德維說，據他所知，目前立委團有和友邦代表及僑民的聚餐活動，其他則是還在策劃中。

王婉諭表示，台灣作為一個主權獨立的國家，不應該被排除在世界的醫療衛生體系之外，對於WHO屈服於中國的威勢，將台灣排除在外的選擇表達遺憾與抗議。