經濟部次長陳正祺將率團訪問立陶宛 預計進行經濟對話

經濟部政務次長陳正祺應立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė邀請，於5月25日率產官研一行共24人，赴立陶宛訪問，三天訪問期間將安排多項活動，包括首屆台立次長級經濟對話、會晤相關部會高層、台立產業合作座談會、見證我林口新創園與立陶宛投資局簽署新創合作MOU、參訪電動巴士廠、及接受專訪。此行也將順道訪問比利時，拜會歐盟相關單位。

台灣於2021年11月18日正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，台立雙方自始展開密切經貿交流。2021年10月我國籌組「中東歐經貿考察團」共66人赴訪立陶宛，今年3月我國更跨部會組成專家團再度訪立，考察立國經貿投資機會，分享臺灣經驗，並規劃雙方的合作方向。

此行，陳正祺與立國經創部將建立高層交流平臺，並在諸多產業領域，包括半導體、雷射、電動車、生技等議題探討合作方向。雙方在堅持相同的民主自由理念下建立更加穩固的夥伴關係，打造具韌性的民主供應鏈。

此外，陳正祺將率新創團隊參與立陶宛規模最大的新創展，讓我國新創與中東歐新創生態圈對接，以提升我國新創企業的能見度與競爭力。本次新創展我國共有5家入選該展競賽，將於展覽當天站上舞台與來自世界各國的團隊競爭，讓國際投資人看見臺灣新創實力。