獨／兒掛民眾黨參選 藍營竟要許明財去殯儀館旁拿退黨書

國民黨新竹市前市長許明財之子許登淇將代表民眾黨參選新竹市南區議員，引發地方政壇震撼。知情人士向本報爆料，許登淇今早與民眾黨舉行記者會後，許明財突然收到黨部通知，要他去新竹市殯儀館旁一處修車廠拿退黨聲明書，「根本在羞辱人」；許登淇受訪時證實此事，直言很心疼父親，「為何因自己參選，父親就要受到這樣的委屈？」

許登淇今北上立法院，與民眾黨立委高虹安、張其祿、新北市議員參選人吳達偉共同舉行記者會。許登淇會後受訪時表示，代表民眾黨參選議員，有獲得爸爸全力支持；對於許明財有無感受到藍營給壓力？許登淇說，「還好，他就是做好自己的事情」。

據悉，約在兩、三周前，許明財知道兒子有意代表民眾黨參選議員後，便主動向國民黨地方黨部告知，若要避諱，他可主動退黨，但沒有獲得任何回覆。未料，今許登淇記者會結束後不久，許明財便接到國民黨新竹市黨部某地方主任來電，要他自行去新竹市殯儀館旁一處某國民黨代表經營的修車廠，拿退黨聲明書，令許明財相當錯愕。

許登淇受訪時證實此事，直言很心疼父親，不解為何黨部要這樣處理，「為何因為自己參選，父親就樣受到這樣的委屈？」

地方藍營人士也指出，許明財是超過30年黨齡的資深黨員，曾代表國民黨選贏新竹市長選戰，至今國民黨地方上許多的輔選行程，許明財都會到，是新竹地方相當重要的黨內資產，怎麼會被這樣對待？