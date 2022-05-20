【專家之眼】民進黨政府可能再次被拒WHA門外

世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）即將於7月22日到28日舉行，台灣尚未接到邀請，外交部因此「痛批」世界衛生組織（WHO）「未能秉持中立、專業原則 」、「再度拒絕邀請台灣以觀察員身分參與WHA，外交部深表不滿與遺憾」。

WHO具會員國身分的13個台灣友邦，已經向WHO秘書處完成「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，並要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程，在尚未定案前，外交部先撂下重話，是否預知我國確定不能參加本屆WHA，先對國人打預防針？果真如此，那又何必再由衛福部次長組「世衛行動團」赴日內瓦，徒然浪費公帑？

當然，到時候真被拒於WHA門外，世衛行動團也許可以做做大外宣，再轉內銷成大內宣；可能再把罪責歸咎於中共的阻撓，也可免於被批評參加國際組織努力不夠，以及自有疫情以來口罩外交、疫苗外交、篩劑外交都沒有奏功的卸責。

台灣被拒於世衛大會之外，源頭當然是民進黨的仇中反中政策，導致兩岸關係嚴峻，中共的阻撓，在預料之中，而因此引起國人對大陸不滿極其自然，但民進黨政府就沒有政治責任？屢屢被拒於WHA門外，陳時中不該因此而下台嗎？

國際社會極其現實，縱使台灣在2年來新冠疫情肆虐中，表現良好而因此得參加WHA；何況，去年5月疫情開始嚴重時，民眾排隊買口罩之亂下，政府還能拿口罩去送給別的國家做口罩外交；而在疫苗十分短缺下，已淪為疫苗乞丐，政府起初還阻撓民間企業及團體向外採購及捐贈疫苗給國家，這種疫苗短缺之亂還能沾沾自喜為疫苗模範生！更糟的是拿多數國人不要打的台灣疫苗去做疫苗外交，試問這樣子的「模範生」即使沒有中共的打壓，進得了WHA的大門嗎？

等到Omicron大流行，單日確診數居世界第一名，國人買不到快篩試劑，才發現政府早拿走1500萬劑送給別國去做篩劑外交。兩年前疫情開始嚴重時，聯合國及WHO就不斷呼籲防疫資源的運用應該注意平等及人道的原則；也就是說行有餘力的國家應該幫助那些比較沒有防疫資源的國家。其實也是在説必須照顧好自己國民，若有餘力再去幫助他國人民。

民進黨政府是在照顧不好自己民眾時，反而為了防疫模範生的虛名，展開防疫外交。這種手法其實是違反世界衛生組織的原則，豈會博得他國的支持而獲得參加世衛大會的門票？

尤其在防疫措施上，台灣初期能成功，得力於形同「封島」阻絕病毒於境外，以及民眾自動配合戴口罩，減少流動，加上所有業者願意配合暫停營業，得以阻止病毒散播。

但這次自4月中旬以來，Omicron開始流行，預計5月下旬會達到高峰，而自5月1日至今確診人數已經破百萬，染疫人數及死亡人數快速攀高，陳時中猶在對發出警語的人斥責為「危言聳聽」，這不是傲慢自大，什麼才是傲慢自大？

其實Omicron及其變種，對於人們的威脅，WHO早在今年1月19日就發出警訊，WHO説：1、Omicron沒有Delta凶悍，但不應該就認為它是輕微及溫和的。2、Omicron仍然對健康有高風險性，不必然是低住院率，而現有醫療量能也不見得能負荷。3、疫苗對Omicron的感染只是提供保護力，但不必然能對抗它。4、沒有打疫苗的人Omicron 帶給他們的風險最高。5、Omicron比流感危險，不可以把它等同於流感。6、感染過新冠的人，仍會被感染。7、追加第三劑或第四劑可以防止Omicron導致的重症。8、戴口罩仍然是防範Omicron傳播的有效方式。9、Omicron之後新冠疫情的終止仍無法預期，可能遙遙無期。

讀者可以回顧自4月以來，衛福部長及中央指揮中心，所説出來的話和WHO的警訊有多少是一致的？筆者在本專欄曾以疑問句方式，提醒為人父母者寧可把Omicron視為大魔王，之後也有醫界出來呼籲Omicron是虎姑婆，這些警覺性提醒難道都是陳時中口中的危言聳聽，會引起恐慌嗎？那WHO上述的9大警訊，民進黨政府難道認為是假新聞？

民進黨政府口口聲聲要和國際接軌，卻連WHO提供的資訊都不肯參考一下，被拒於WHA毫不意外。而此時此刻也該請阿中部長下台一鞠躬了！