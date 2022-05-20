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支持李鴻鈞任監察院副院長 民進黨團：一致投票

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
監察院副院長被提名人李鴻鈞(中)今前往立法院拜會民進黨團。記者吳亮賢／攝影
監察院副院長被提名人李鴻鈞(中)今前往立法院拜會民進黨團。記者吳亮賢／攝影

立法院將於24日院會進行監察院副院長被提名人李鴻鈞人事同意權案投票，李鴻鈞今也前往立法院拜會民進黨團。民進黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示，黨團支持此人事案，投票時也會一致投票。

鄭運鵬指出，李鴻鈞曾任5屆立委，和黨團很多資深立委都非常熟，鄭也轉述李鴻鈞在黨團大會中說法，原本卸任立委想休息一下，沒想到碰到疫情，便開始爬山，個人心境也不一樣了，剛好受蔡英文總統青睞，希望他替國家服務，決定接受總統提名。

鄭運鵬說，李鴻鈞在拜會過程中，先和黨團成員一一握手，大家也都很歡迎，「下周二同意權投票應該是沒有問題」，鄭運鵬表示，李是少數被提名人來到黨團拜會，不但有專業又有私交，是一位比較特別的被提名人，「相信這也是總統會徵詢他意願、是否接受副院長職務重點的地方」。

對於先前有黨團成員反對李鴻鈞任監察院副院長，鄭運鵬表示，提名徵詢程序黨團成員都不知道，看媒體才知曉，大家也表達過去不管對李個人、親民黨、政黨政治或監院工作等不同看法。

鄭運鵬並轉述，李鴻鈞對於有不同聲音覺得很自然，未來若有機會擔任監察院副院長，很願意隨時虛心檢討。最後鄭運鵬強調，黨團會支持李鴻鈞人事同意權案，24日將會一致行動，「每次同意權行使，黨團都是一致投票」。

李鴻鈞 鄭運鵬 投票

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