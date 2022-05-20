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加拿大總理挺台參與WHA 外交部致謝：持續深化合作

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
加拿大總理杜魯道表態挺台參與國際多邊組織，外交部對此表達誠摯感謝。 歐新社
加拿大總理杜魯道表態挺台參與國際多邊組織，外交部對此表達誠摯感謝。 歐新社

加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau）於5月18日在加國國會回覆議員質詢時，表態支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及「國際民航組織」（ICAO）。對此外交部發言人歐江安表示，外交部對加拿大政府支持台灣參與國際組織表達誠摯感謝，將持續與加拿大及其他理念相近國家深化合作。

小杜魯道（Justin Trudeau）日前在加國國會被聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）問到，加拿大是否支持台灣參與下週舉行的WHA及9月在蒙特婁舉行的3年一度的ICAO大會。小杜魯道明確回應表示，加拿大對台灣的立場長期一致，支持台灣被納入國際多邊論壇及機構，以確保台灣的訴求被國際聽見。

對此歐江安聲明指出，外交部對加拿大政府支持台灣參與國際組織表達誠摯感謝。

歐江安表示，近期加拿大聯邦眾議院相關委員會曾先後通過三項動議，支持台灣參與WHA及ICAO，對於加拿大行政與立法部門不分黨派支持台灣參與國際組織，外交部表達由衷謝意；我方也將持續與加拿大及其他理念相近國家深化合作，繼續爭取擴大台灣的國際參與空間，以台灣的專業能力，為全球公衛與民航安全等事務作出貢獻。

加拿大 外交部 歐江安 WHA

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