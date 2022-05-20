影／赴北檢告蔡、蘇、陳！楊志良：有政府會害死人

前衛生署署長楊志良等人20日在律師陪同下，到台北地檢署告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，因防疫失職致人民傷亡，涉犯殺人罪及廢馳職務成災、貪汙罪，楊志良控訴「有政府會害死人」，並說全世界沒有一個國家敢講「超前部署」，真是「丟死台灣人的臉」。

楊志良表示，全世界沒有一個政府說超前部署，然後沒有口罩、沒有疫苗、沒有快篩。他還說，政府說要加入世界衛生組織，卻帶頭說世衛的秘書長是「Nigger」，並質問非洲國家的票有多少，他指出世衛組織的歷史上，從來沒有過秘書長公開舉行國際記者會，譴責台灣政府，質疑我們這樣「進得去嗎？」，並批評美國「屁用也沒有」。

楊志良痛批，全世界沒有一個國家領袖敢說超前部署，「下三濫、無恥」，並指出來北檢就是要告發「有政府會害死人」，並抨擊講超前部署，真是「丟死台灣人的臉」。