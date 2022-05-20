聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／赴北檢告蔡、蘇、陳！楊志良：有政府會害死人

聯合報／ 記者莊昭文 任忠泰 張善寧 鄭羽涵／台北即時報導
前衛生署長楊志良親赴北檢，提告蔡英文、蘇貞昌及陳時中，痛批「有政府會害死人」。記者莊昭文／攝影
前衛生署長楊志良親赴北檢，提告蔡英文、蘇貞昌及陳時中，痛批「有政府會害死人」。記者莊昭文／攝影

前衛生署署長楊志良等人20日在律師陪同下，到台北地檢署告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，因防疫失職致人民傷亡，涉犯殺人罪及廢馳職務成災、貪汙罪，楊志良控訴「有政府會害死人」，並說全世界沒有一個國家敢講「超前部署」，真是「丟死台灣人的臉」。

楊志良表示，全世界沒有一個政府說超前部署，然後沒有口罩、沒有疫苗、沒有快篩。他還說，政府說要加入世界衛生組織，卻帶頭說世衛的秘書長是「Nigger」，並質問非洲國家的票有多少，他指出世衛組織的歷史上，從來沒有過秘書長公開舉行國際記者會，譴責台灣政府，質疑我們這樣「進得去嗎？」，並批評美國「屁用也沒有」。

楊志良痛批，全世界沒有一個國家領袖敢說超前部署，「下三濫、無恥」，並指出來北檢就是要告發「有政府會害死人」，並抨擊講超前部署，真是「丟死台灣人的臉」。

楊志良

延伸閱讀

「檢察官敢辦嗎？」前衛生署長告蔡英文、陳時中失職

批衛福部選到黑心企業賣假快篩 高金素梅：這什麼超前部署？

高登快篩標案惹議 陳時中：國民黨來投標看看

首款核准唾液快篩又和高端有關 立委質疑：還賺不夠嗎？

相關新聞

影／赴北檢告蔡、蘇、陳！楊志良：有政府會害死人

前衛生署署長楊志良等人20日在律師陪同下，到台北地檢署告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，因防疫失職致人民傷...

加拿大總理挺台參與WHA 外交部致謝：持續深化合作

加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau）於5月18日在加國國會回覆議員質詢時，表態支持台灣參與「世界衛生大會」...

國民黨：蔡英文慘澹520 「四高」讓人民辛苦、青年痛苦

蔡英文總統任職滿6周年，國民黨上午舉行記者會，點出當前台灣面臨「四高」壓力：痛苦指數破10年新高、房價逾9年不吃不喝才能...

疫情下520／蔡英文執政6年 一路走來兩岸關係如何跌入深谷

蔡英文總統執政屆滿6年，但6年期間兩岸關係卻已發生翻天覆地的變化，蔡英文第一任期的就職演說，仍闡明新政府會「依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律」，處理兩岸事務；但6年後，她的主張已變成2021年國慶談話提出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」論，不只與「九二共識」已毫無淵源，更幾已是「兩國論」全新版本，兩個論述已是天淵之別。

照片看歷史／1954年民間捐獻12架戰鬥機 慶賀520總統就職

1954年5月20日，由台灣各界所組成的「一元獻機運動委員會」，在松山機場舉行12架最新式F-51型戰鬥機的命名及獻機典禮，以慶祝第二任總統副總統就職大典。

名存實亡的0+7與自選3+4居隔制 你要朝三還是暮四？

《莊子．齊物論》有一個大家都熟悉的小故事，有個養猴子的人，因為經濟出了問題要縮減猴子的糧食，跟猴子商量將原本早上給的4顆橡實減少為3顆，晚上則沒有減少，依然給3顆橡實。猴子聽到早上的糧食減少了，都很生氣。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。