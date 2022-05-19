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疫情洪峰 謝龍介點名賴清德出任疫情指揮中心最高顧問

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員謝龍介。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市長參選人、市議員謝龍介今晚貼文表示，因應疫情爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官應盡快依法換回行政院長蘇貞昌，以利於統攝各部會，一是權責相符，二是體恤陳時中部長兩年來的功勞苦勞，如今既然已心不在焉，不如就讓陳部長卸任。另聘具備公衛專長的副總統賴清德，前副總統陳建仁為指揮中心最高顧問，最頂規格，最強決心；人放對了，事就活。

謝龍介說避免洪峰衝擊，保護力相對弱的幼童與65歲以上長輩，應該採取非常防疫作為，6到12歲學齡童，國小立即全面遠距教學至暑假；6到12歲接種第二劑疫苗，及65歲以上長輩施打第三劑疫苗，每位 加發3千元。

針對近年稅收超收，疫情卻造成低所得者重擔，建議採取「一二三優惠方案」。中低收入戶每戶加發1萬元，適用最低二級距所得者減稅20%，社會基本機能行業（醫護，交通運輸，與餐飲業等）工作者，減稅30%。

謝龍介表示，明天就是520，蔡總統就職6周年的日子，平心而論，儘管他平日對蔡總統與民進黨多所批評，但也不得不佩服蔡總統，第二任期即將過半，不但沒有「跛腳」，還是大權在握，乾綱獨斷。此刻，全民防疫，迎戰洪峰是當務之急，近期在基層走訪，與幕僚討論，他提幾點建議，望請蔡英文總統、民進黨中央政府，與偉哲兄察納。

疫情 謝龍介 民進黨

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