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520行程曝光 蔡英文明到桃園視察「防疫關懷包快易通」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
明天是520，蔡英文總統將在桃園市長鄭文燦陪同之下，視察八德區公所「防疫關懷包快易通」辦理情形。本報資料照片
明天是520，蔡英文總統將在桃園市長鄭文燦陪同之下，視察八德區公所「防疫關懷包快易通」辦理情形。本報資料照片

明天是5月20日，也是蔡英文總統執政滿六周年，受新冠肺炎疫情影響，這兩年蔡總統的執政周年行程都與防疫有關，強調防疫優先。蔡總統今天前往新竹市視察「居家照護關懷中心」，明天將在桃園市長鄭文燦陪同之下，視察八德區公所「防疫關懷包快易通」辦理情形。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統前六年的「520」，扣除掉兩次是就職典禮之外，蔡總統在就任後，2017年找了北區兒童之家比較弱勢的小朋友去官邸同樂，也有透過直播或記者會的方式向國人報告。因為疫情的影響，像是2020年的就職典禮就縮小規模，在台北賓館舉辦。而去年的這個時候，台灣也是面對疫情的挑戰，所以蔡總統選擇防疫優先，當時是視察國軍相關的防疫狀況。今年，蔡總統還是防疫為優先，進行防疫相關的工作。

疫情 總統府發言人 新冠肺炎

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