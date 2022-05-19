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下周起中小學暫停5天實體課程 苗栗縣晚間決定「跟進」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國內疫情持續上升，苗栗縣政府晚間決定「跟進」其他縣市作法，下周一至周五將暫停實體課程5天，改採線上遠距教學。聯合報系資料照
國內疫情持續上升，苗栗縣政府晚間決定「跟進」其他縣市作法，下周一至周五將暫停實體課程5天，改採線上遠距教學。聯合報系資料照

國內疫情持續上升，部分縣市已宣布下周起暫停實體課程5天，苗栗縣政府晚間也決定「跟進」，宣布下周一至周五（5月23至27日）苗栗縣內高中、國中、國小停止到校上課，改採「遠距教學」一周，至於公立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考彈性辦理暫停實體課程。

教育處表示， 遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學，請學校務必落實遠距教學品質管理，呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」。

針對學童在家無人照顧， 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，由學校提供營養午餐；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。 此外，高三及國三學生得以線上教學至畢業典禮前一天，國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。

後續將因應疫情發展及中央疫情指揮中心新措施，相關訊息會即時公布於縣府網站。家長任何問題可聯繫校方，也可撥打教育處專線037-559682。

遠距教學 疫情 畢業典禮

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