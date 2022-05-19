快訊

防疫保單任意退保、從嚴理賠？富邦產提三大聲明澄清

注意！氣象局預告下波鋒面報到 這日起將變天

立院外交及國防委員會拜會AIT 盼美縮短軍購流程

聯合報／ 記者張加／即時報導
立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣（中）19日率團訪問美國在台協會。報系資料照片
立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣（中）19日率團訪問美國在台協會。報系資料照片

立法院外交及國防委員會今拜會美國在台協會AIT）台北辦事處，召委、國民黨立委江啟臣表示，會中不少立委提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。

美國總統拜登即將訪問南韓、日本，並計畫於東京宣布「印太經濟架構」（IPEF）；江啟臣再次向AIT表達台灣能有機會成為「印太經濟架構」其中一員的目標及期待，讓台美關係更邁進一步。

江啟臣於會後發布新聞稿指出，這是立法院史上首次由委員會成員組成訪問團，前往外國使節駐台辦公室拜會；過去都是由立委組團出訪，但近年受疫情影響，組團出訪進行國會外交的機會大幅減少，他尋求各種方式，包括拜會各國駐台機構進行外交。

AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）親自接待立院外交及國防委員會訪團，成員包括外委會召委、民進黨立委羅致政，以及國民黨立委吳斯懷、民眾黨立委邱臣遠等共11位立委。

江啟臣新聞稿寫道，雙方就近期台美關係、俄烏戰爭對全球地緣政治影響、世界衛生大會（WHA）、軍事協助等多項議題交換意見。

江啟臣指出，如何有效防止衝突是台美的共同利益，台美間應思考，如何共同合作，降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心；江啟臣並說，即將於7月舉行的環太平洋軍演，是一個非常好的軍事合作交流機會，他樂見能推動類此的合作方式。

江啟臣說，作為西太平洋的利害關係者，他認為台灣有責任扮演好「負責任朋友」的角色，將西太平洋的共同安全、和平、民主與繁榮作為核心利益，讓西太平洋不會成為世界的火藥庫，而是世界和平的基石。

江啟臣 AIT 美國在台協會

延伸閱讀

偏鄉醫療資源不足 江啟臣籲納「快篩陽視同確診」

0+7快篩需求增 江啟臣拋免費寄送2歲以上每人4劑

王必勝「雙北叫不動醫院」江啟臣轟疫情當前還搞政治

江啟臣：學校快篩劑不足 教育部和衛福部竟還在互踢皮球

相關新聞

張善政效應？桃園議會國民黨團總召：拒絕黨中央來訪

「黨團各位同仁大家好，昨天黨中央朱主席突擊桃園臨時宣布徵召前院長張善政參選市長，也沒有與地方溝通協調，真讓我們議員與議長...

520行程曝光 蔡英文明到桃園視察「防疫關懷包快易通」

明天是5月20日，也是蔡英文總統執政滿六周年，受新冠肺炎疫情影響，這兩年蔡總統的執政周年行程都與防疫有關，強調防疫優先。...

立院外交及國防委員會拜會AIT 盼美縮短軍購流程

立法院外交及國防委員會今拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處，召委、國民黨立委江啟臣表示，會中不少立委提到軍購流程過於冗...

下周起中小學暫停5天實體課程 苗栗縣晚間決定「跟進」

國內疫情持續上升，部分縣市已宣布下周起暫停實體課程5天，苗栗縣政府晚間也決定「跟進」，宣布下周一至周五（5月23至27日...

【重磅快評】520防疫成績單 蘇揆自嗨、世界打臉

明天，蔡英文總統就職六周年。520前夕，蔡政府向人民交出了單日新增確診破九萬、累計突破百萬例的防疫成績單；當然，蔡英文還...

陳其邁：面對疫情應相互補位 不是相互放話

疫情緊繃，新北市長侯友宜說打電話給CDC都沒用，希望總統跟院長到第一線看問題的所在，媒體好奇高雄市長陳其邁與中央CDC的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。