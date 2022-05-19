立院外交及國防委員會拜會AIT 盼美縮短軍購流程

立法院外交及國防委員會今拜會美國在台協會（AIT）台北辦事處，召委、國民黨立委江啟臣表示，會中不少立委提到軍購流程過於冗長，希望AIT能夠協助縮短繁瑣的行政流程，加快取得所需的速度，完備我建軍備戰的需求。

美國總統拜登即將訪問南韓、日本，並計畫於東京宣布「印太經濟架構」（IPEF）；江啟臣再次向AIT表達台灣能有機會成為「印太經濟架構」其中一員的目標及期待，讓台美關係更邁進一步。

江啟臣於會後發布新聞稿指出，這是立法院史上首次由委員會成員組成訪問團，前往外國使節駐台辦公室拜會；過去都是由立委組團出訪，但近年受疫情影響，組團出訪進行國會外交的機會大幅減少，他尋求各種方式，包括拜會各國駐台機構進行外交。

AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）親自接待立院外交及國防委員會訪團，成員包括外委會召委、民進黨立委羅致政，以及國民黨立委吳斯懷、民眾黨立委邱臣遠等共11位立委。

江啟臣新聞稿寫道，雙方就近期台美關係、俄烏戰爭對全球地緣政治影響、世界衛生大會（WHA）、軍事協助等多項議題交換意見。

江啟臣指出，如何有效防止衝突是台美的共同利益，台美間應思考，如何共同合作，降低風險、避免誤判，透過軍事合作強化民眾對安全的信心；江啟臣並說，即將於7月舉行的環太平洋軍演，是一個非常好的軍事合作交流機會，他樂見能推動類此的合作方式。

江啟臣說，作為西太平洋的利害關係者，他認為台灣有責任扮演好「負責任朋友」的角色，將西太平洋的共同安全、和平、民主與繁榮作為核心利益，讓西太平洋不會成為世界的火藥庫，而是世界和平的基石。