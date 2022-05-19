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【重磅快評】520防疫成績單 蘇揆自嗨、世界打臉

聯合報／ 主筆室
指揮中心今宣布本土再增90,331例，統計本土確診人數已突破百萬人，高雄展覽館篩檢站還是有許多民眾前來進行篩檢。記者劉學聖／攝影
指揮中心今宣布本土再增90,331例，統計本土確診人數已突破百萬人，高雄展覽館篩檢站還是有許多民眾前來進行篩檢。記者劉學聖／攝影

明天，蔡英文總統就職六周年。520前夕，蔡政府向人民交出了單日新增確診破九萬、累計突破百萬例的防疫成績單；當然，蔡英文還沒完成答卷，520後，疫情才會攀上高峰。

蔡英文總是習慣不完成答卷，行政院長蘇貞昌則掩卷拍馬。蘇貞昌和蔡英文「面對面討論國政」後說，在蔡總統的領導下，Covid-19守得最好且獲全世界肯定。

蔡英文就職六周年，520沒有行情，只有疫情。但是，「Covid-19守得最好且獲全世界肯定」的大內宣，還是要做的。

不過，蘇揆沒說的是，美國根本不賞臉。美國疾管中心（CDC）已經在蔡英文的答卷上，蓋上不及格的戳印。美國CDC把台灣疫情風險等級調升到風險最高的第三級，警告沒有更新疫苗接種或有重症風險者，別到台灣；而即使疫苗狀態已更新，到台灣仍可能暴露於感染與傳播疫情的風險。

根據蔡政府的外交定義，全世界就是美國，獲美國肯定就是獲全世界肯定；美國不賞臉，就是全世界都來打臉了。

蔡英文2016和2020就職都向人民承諾，會留下一個更好的國家。其實人民已不敢想像二年後蔡英文會留下怎樣的國家；但二年前的520，蔡英文還得意地說，因為防疫成功，「台灣」出現在全世界各大新聞媒體上；她也說要從疫情中脫困，讓國家在世界中脫穎而出；更允諾超前部署，讓台灣脫胎換骨！

然而，二年了， 因為防疫失敗，「台灣」出現在全世界各大新聞媒體上；又因為深陷疫情泥沼，國家一直名列世界防疫後段班；更因為落後部署，缺快篩、缺藥物、缺醫療量能，台灣沒有脫胎換骨，只有傷筋錯骨；「新台灣模式」的名稱喊得再好聽，也只能看著人命在無盡的排隊中殞滅。

確診單日新增近十萬、累計破百萬；這是疫情指揮官陳時中和蘇貞昌送給蔡英文的520獻禮，也是蔡英文向人民交出的520成績單。總統府說，今年的520規畫還是以防疫為優先，進行防疫相關的工作。但如果總統任性，閣揆專斷，指揮官繼續心不在焉，蔡英文不論是偷抄答案或撕掉答卷，都救不了疫情。

蔡英文 疫情 520 蘇貞昌

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