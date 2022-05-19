陳其邁：面對疫情應相互補位 不是相互放話

疫情緊繃，新北市長侯友宜說打電話給CDC都沒用，希望總統跟院長到第一線看問題的所在，媒體好奇高雄市長陳其邁與中央CDC的聯繫是否順暢，陳說，自己一碰到問題就是立刻反映，立刻解決，他相信侯市長也都隨時可以打電話給總統或院長，疫情流行期間應各就各位、相互補位，他不太喜歡大家相互放話。

「防疫是中央、地方要互相合作，這是最簡單的道理」，陳其邁說，以前SARS的經驗就是中央與地方不協調而造成疫情失控，所以不管怎樣就是要好好合作、溝通，有問題就是要立刻反映解決，高市府也是這樣。

陳其邁說，他碰到問題也會和台北副市黃珊珊、台中衛生局及醫界好友溝通，不分黨派，合作是對抗疫情最重要的關鍵，「我不太喜歡疫情流行蔓延時，互相放話，大家都是工作的伙伴，都應互相合作」。

陳其邁說，像鄰近縣市快篩不夠，要5千，他給1萬，屏東、澎湖的後送專責醫院，是高雄長庚與高雄榮總，大家區域聯防，各就各位，做好各自的角色，市政府只是平台，現在疫情已回歸到醫療戰場，醫護人員才是最後的主角。

他舉例，像快篩試劑難道不是很早就預期到需求而應做好準備？高市預期Omicron可能會流行，1月到3月就先行採購。這場戰役為執政者，首長，都應承擔責任，解決問題，大家都在這個島上，應同舟共濟，相互補位，各自把工作做好。

另針對新北市喊出，最早祭出「一條龍」服務，陳其邁說，「我是高雄市長，責任就是把市民顧好，會用盡力氣，做最好準備」，各縣市各有作法，大家就是相互補位。

陳其邁也不樂見大家以「海嘯」形容新冠疫情，他表示，在人類歷史從未停止過對病毒的抗爭，傳染病及醫療專家每天都在與病搏鬥，但各種變毒變化多端，面對病毒，大家應該謙虛以對，做好準備。像Omicron已經社區化、流感化，但做好準備就能減災，絕不會被淹沒，身為市長的責任就是做最好的準備，當挑戰來臨時可以減災，保障市民健康。