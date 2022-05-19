快訊

新北「7行政區」高中以下學校停課 下周起改線上學習

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未受邀參與WHA 衛福部次長李麗芬明率團參與交流活動

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
世界衛生組織（WHO）今年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），衛福部次長李麗芬明（5/20)仍率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動。圖／新華社
世界衛生組織（WHO）今年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），衛福部次長李麗芬明（5/20)仍率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動。圖／新華社

第75屆世界衛生大會(WHA)5月22日於瑞士日內瓦召開，衛福部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾，至今仍未邀我出席深表遺憾與不滿。健康是基本人權、普世價值，衛福部政務次長李麗芬將率團赴日內瓦，以行動積極表達國際衛生合作，才是有效抗疫的唯一途徑，呼籲WHO正視台灣2350萬人的健康權益，以及各國與國際醫衛團體的共同訴求，邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

李麗芬明（5/20)率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動，盡管未受邀參與WHA，為能和國際社會分享台灣在疫情期間維持永續、韌性與平等社會所做的努力，今年將持續與各國與國內外專業醫衛團體密切合作，並舉辦專業論壇呼應今年WHA主題「Health for peace, peace for health」，從更廣泛角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。

此外，衛福部也積極爭取與各國官員進行雙邊會談，藉由我國醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係，使國際社會更廣泛認同臺灣是全球疫後復甦以及強化韌性不可或缺的重要夥伴。

新冠肺炎疫情再次使各國充分了解國際合作以及相互扶持才是成功抗疫的唯一途徑，因此愈來愈多國家認同我國參與WHO的必要性與急迫性。此次，李麗芬率領世衛行動團也將向友邦、友我國家及國際醫衛團體，對於他們堅定支持台灣參與WHO表達感謝。

行動團將以行動再次呼籲WHO堅守專業立場，邀請台灣以觀察員身分出席WHA，讓台灣與WHO及各國共同攜手，為結束全球公共衛生緊急狀態而努力「Health for all, Taiwan can help」。

WHO WHA

延伸閱讀

台灣尚未獲邀出席WHA 外交部：遺憾、不滿

駐以色列代表投書耶路撒冷郵報 推動台灣參與WHA

病毒無國界 美國務卿強力呼籲邀台灣參與世衛

美國國務卿布林肯挺台灣以觀察員身分出席WHA

相關新聞

認識的人好說話？ 柯文哲酸李秉穎「一定要吃飯喝酒嗎」

衛福部醫福會執行長王必勝日前質疑雙北叫不動地區大型、教學醫院，台大醫師李秉穎今直言，「王這樣講也沒錯」，畢竟認識的人總是...

林鶴明嗆雙北可打電話不需口水 柯文哲：不是都照抄？

蔡英文總統日前召開防疫會議，遭批評獨漏雙北市長柯文哲、侯友宜，民進黨副秘書長、前柯文哲幕僚林鶴明則說，有事直接電話打來，...

未受邀參與WHA 衛福部次長李麗芬明率團參與交流活動

第75屆世界衛生大會(WHA)5月22日於瑞士日內瓦召開，衛福部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾，至今仍未邀我出席深表...

疫情邁高峰 蔡總統的520百萬確診大挑戰

明天是蔡英文總統520就職的紀念日，連續兩年蔡總統都在520時遇到本土疫情的高峰。去年5月17日我國開始實施三級警戒，蔡總統為了疫苗缺貨的問題焦頭爛額了數月。今年520蔡總統面臨的挑戰更大，今天我國本土確診病例數累計突破百萬，本周單日本土確診數也極有可能突破10萬，這兩數字均映射著蔡總統當前的防疫困境。

防疫包之亂／參選人腦筋動得快 防疫包送到府 成助選好物

縣市政府要不要發防疫關懷包正左右為難，適逢年底大選，想連任的縣市長不敢貿然說不發，部分民代更把防疫包視為助選好物，許多參選人腦筋動得快，不僅自發為民服務代領防疫包，甚至自掏腰包送防疫包，希望藉此博得好評，但是否踩到賄選紅線？還有認定空間。

吳釗燮錄影參與中美洲論壇 探討性平與疫後復甦

外交部長吳釗燮17日在一場瓜地馬拉舉行的論壇中表示，台灣盼協助拉丁美洲及加勒比海區域的婦女、青年，以及微小中型企業等弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。