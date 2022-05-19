認識的人好說話？ 柯文哲酸李秉穎「一定要吃飯喝酒嗎」

衛福部醫福會執行長王必勝日前質疑雙北叫不動地區大型、教學醫院，台大醫師李秉穎今直言，「王這樣講也沒錯」，畢竟認識的人總是比較好說話，積極度還是有差別。台北市柯文哲下午視察中正紀念堂防疫急門診「車來速」時受訪指出，奇怪，這些醫院，平常一定要出來吃飯喝酒？

針對李秉穎的說法，柯文哲說，到現在為止，台灣醫界當在分擔工作時，沒有看到任何一家醫院推拖，無法理解為什麼這些醫院平常一定要出來吃飯喝酒？奇怪？還是他們已經習慣這樣。

柯文哲又說，可是也不對，「理論上我們還是醫界人士，還是他的醫界和我的醫界不一樣？」

至於王必勝質疑雙北叫不動地區大型醫院，副市長黃珊珊說，他們都一直在做事，中正紀念堂車來速也是請王必勝協調文化部，榮總也是第一時間答應，沒有分彼此，這應該不是王本人意思，應該是被報導扭曲原意。

黃珊珊說，王必勝本身是盡力做事的人，台北市的醫界，從4月到5月已經開了兩次的院長會議，所有醫院全力以赴 ，沒有看過醫院叫不動，這件事應到此為止。