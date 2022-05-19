高雄+6504！醫師：巿民很幸福 要快篩有快篩要藥有藥

高雄今日新增確診6504例，高雄市長陳其邁表示，高雄進入社區流行階，風險最高在同住家人與職場接觸者。在家也要戴口罩，確診與居隔者以一人一室為原則，若共用浴室也要消毒。高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏表示，「高雄市民很幸福！要快篩有快篩、要抗病毒藥物有抗病毒藥物。」

中央公布高雄市今天新增6576確診，其中轉銜案件72例，所以有6504人確診。衛生局簡技潘炤穎說，居隔期間陰轉陽1093例，外縣市旅遊史161例，特定娛樂場所41例，密切接觸者4977例，新案疫調中232例。在密切接觸者中，同住親友有2035人最多，職場校園有1685例，餐飲娛樂755例，高風險場域502例。同住家人匡列比率確診也提升，顯示同住風險要注意。

高雄市醫師公會理事長朱光興表示，高雄市與500家特約診所提供「一站式」服務，268家有放置口服抗病毒藥物，及。可在疫情海嘯時大家一起挺過。

高雄市醫師公會榮譽理事長賴聰宏表示，只要65歲以上快篩陽者，有感冒症狀，透過視訊診察，可取得抗病毒藥物；65歲以下有慢性病等高風險者，也可投以藥物。「高雄市民很幸福！要快篩有快篩、要抗病毒藥物有抗病毒藥物。」

高雄縣醫師公會常務理事林誓揚說，「最後一哩路，我們一起顧！」

高雄市衛生局長黃志中表示，高雄醫療量能統計，第一級負壓加專責病床數1907床，空床數1297床；第二級 加強型防疫旅館484床，空床數430床；第三級居家照護有2萬1385人。 高雄市醫療防疫量能統計表。高雄市衛生局提供

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