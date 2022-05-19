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林鶴明嗆雙北可打電話不需口水 柯文哲：不是都照抄？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午視察中正紀念堂防疫急門診「車來速」。圖／取自市府直播畫面
台北市長柯文哲下午視察中正紀念堂防疫急門診「車來速」。圖／取自市府直播畫面

蔡英文總統日前召開防疫會議，遭批評獨漏雙北市柯文哲侯友宜，民進黨副秘書長、前柯文哲幕僚林鶴明則說，有事直接電話打來，都可以溝通，認為不需要記者會表演政治口水。對此，柯文哲下午視察中正紀念堂防疫急門診「車來速」訪指出，「不要一直說我們在搞蛋」、「我們講的不是都照抄了嗎？」

柯文哲指出，他和侯友宜是比較務實的人，不是真正愛表演的人，不可諱言，這波疫情雙北是首當其衝，新北又比台北市壓力更大，因人口比較多，他們會提出很多呼籲，包括快篩陽就給藥、對3+4改成0+7提過很多意見，主要是他首當其衝，病人多到一定程度就做不下去。

柯文哲說，侯友宜本人是會打電話給陳時中，台北市是副市長黃珊珊和陳時中、王必勝常常打電話，台北市每天都有防疫會議，可以和中央溝通，不是像林鶴明所講的那樣，本來就有打電話，北市這是黃珊珊在打，本來就有溝通，很多意見都有給。

柯文哲表示，也許只有雙北首當其衝擋在前面，或許中央一開始沒有感受到雙北面對的壓力 ，但慢慢的各縣市疫情開始上升，但不過是這樣，雙北的建議，中央每一項都做了，包括快篩陽視同PCR陽開始給藥、疫調做不下去。

柯文哲說，雙北不會故意「搞蛋」，第一線實際面對問題，總是要解決問題，「不要一直說我們在搞蛋」後來不是事實證明，「我們講的不是都照抄了嗎？」

柯文哲 北市 侯友宜

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