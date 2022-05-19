侯友宜槓上王必勝 網友聲量再掀高潮

新北市長侯友宜近期不斷砲打中央，批TRACE系統卡頓、要求快篩陽視同確診、與蔡英文總統、陳時中、王必勝隔空互槓，這些螢幕上的隔空交火，則再過去1個月創造侯友宜3次高聲量，最近1次則是15日槓上王必勝「雙北叫不動醫院」說，再為侯友宜掀一波網路高峰。

今天上午新北市長侯友宜針對民進黨副秘書長林鶴明「有問題打電話，政治口水去開記者會表演」，回擊打電話給CDC指揮官無數次都沒有解決，侯友宜最近對於中央可說戰力十足。

而據網路溫度計資料顯示，上月15日疫情開始升溫後，17日發生中和兩歲男童延誤就醫、19日侯友宜上午記者會哽咽宣布男童過世消息，讓平日網路聲量約徘徊3千筆左右的侯友宜，當天瞬間網路聲量衝高至2萬841筆。

之後侯友宜網路聲量開始起伏，期間僅25日因周玉蔻PCR翻盤槓上侯友宜，聲量一度達約1萬筆，人氣又逐漸滑落，直到近來侯友宜不斷槓上中央，網路人氣才開始拉回。

近期新北市長侯友宜不斷拋出各式議題，從過去喊話要求新北居家照護先行，到近來要求新北先行快篩陽視同確診，批評中央系統卡頓、快篩陽還要PCR情何以堪、三劑免居隔沒意義、防疫不要拖快點做等各式話題，網路人氣持續升溫。不過直接槓上中央官員，仍是網友最熱議焦點。

上周蔡英文總統表示台灣防疫做得很好，12日早上侯友宜在新北聯醫重院區受訪時直接吐槽「我每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。」地方首長槓上總統，讓網路聲量直接衝到1萬837筆。

接下來15日則是因醫福會執行長王必勝批評雙北叫不動醫院，侯友宜立即反駁新北市18家急救醫院沒有所謂叫不動，中央、地方政府互槓，使侯友宜網路人氣再上1萬2570筆。接下來連續數天，侯友宜持續批評中央表示，問題反映中央過程人民痛苦倍增、中央增加篩檢站但篩檢量有極限等，網路聲量也從過去平均約3千，提高至6千筆以上。