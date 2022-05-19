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台灣尚未獲邀出席WHA 外交部：遺憾、不滿

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行新聞說明會直播

世界衛生大會（WHA）將於22日至28日在瑞士日內瓦召開，外交部今表示，到目前為止，我方還沒有收到邀請函，並對此表達遺憾與不滿。

歐江安今天在外交部例行記者會回覆相關問題指出，世界衛生大會22日開議，今天已經19日，每個國家收到邀請函後還要準備，所以我方評估，到目前世界衛生組織（WHO）無意回應國際社會對台灣的強大支持。

歐江安表示，對於WHO未能秉持中立、專業原則，一再忽視台灣參與WHO及WHA的必要性與急迫性，以及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場，再度拒絕邀請台灣以觀察員身分參與WHA，外交部深表不滿與遺憾。 

歐江安說，具有WHO會員國身分的13個友邦已向WHO秘書處完成「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，並要求以「補充項目」列入本屆WHA全會議程；該提案能否納入議程，將在WHA總務委員會及全會進行討論。

歐江安指出，為展現我國爭取參與WHA的決心，政府將籌組「世衛行動團」，由衛福部政務次長李麗芬率團赴日內瓦，與各國代表團就對抗疫情等全球公衛事務進行交流；外交部與衛福部將持續與友邦及理念相近國家密切合作，全力爭取參與世界衛生組織及世界衛生大會，以維護國人的健康安全及福祉。

WHA WHO

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