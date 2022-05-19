台尼自由貿易協定停止施行 蘇揆：協助業者拓銷

尼加拉瓜總統奧蒂嘉去年12月9日宣布，斷絕與台灣外交關係。行政院會今天通過我國自7月1日起停止（暫停）施行「中華民國（台灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定」。

行政院長蘇貞昌今天針對「經濟部、財政部與外交部會銜函以，有關我國將自本年7月1日起停止（暫停）施行中華民國（台灣）與尼加拉瓜共和國自由貿易協定，經通知尼國駐世界貿易組織（WTO）代表團及WTO秘書處，請核轉立法院審議案。」裁示通過。

蘇貞昌表示，台尼FTA停止施行對我整體貿易雖影響有限，惟請相關部會持續協助我業者拓銷或改向其他與我簽署FTA國家採購。本案將於七月一日生效，請經濟部等積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成相關法制程序。