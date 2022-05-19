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副總統賴清德至拱天宮參香 呼籲信眾「有症狀不要參加進香」
苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步南下進香在即，副總統賴清德今天上午9點左右，趕在媽祖神轎出發前，早一步前往苗栗白沙屯拱天宮參香，現場致詞時，他也呼籲信眾能遵守中央疫情指揮中心所規範的相關防疫規定，共同防疫保平賴
副總統叮嚀說，參加的人要接受過三劑疫苗，過程中非必要「口罩」一定不要脫下來；出發前若有感冒症狀，就不要再參加活動，並且要自主進行快篩，陽性也不要參加；尤其強調，沿途口罩一定要戴緊，保護口鼻腔，盡量減少拿下口罩的時間。
拱天宮管理委員會陳春發指出，今天是賴副總統上任以來，第3次來宮裡參拜，下午蔡總統也會來參香，很感謝兩位正、副總統的蒞臨與勉勵；這次報名突破9萬人，也是我們的壓力，為了降低疫情，神轎停下休息的地方，都會進行全面消毒工作，以及避免團食等。
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