違規傾倒廢棄物猖獗 監院要求行政院督促改進

監委蔡崇義、王幼玲今天表示，現行法規及行政作為難以嚇阻違規傾倒廢棄物行為，加上假「資源回收再利用」真傾倒廢棄物情形猖獗，以及司法認定常與行政單位看法不同，造成僥倖之徒無視法律，違規傾倒廢棄物案件層出不窮，環境破壞甚鉅。監院社福衛環委員會已通過調查報告，要求行政院督促環保署會同有關機關檢討改進。

查案監委表示，近來違法傾倒廢棄物事件層出不窮，對於環境破壞甚鉅，儘管政府積極進行查緝，然因許多案件僅丟棄1、2車廢棄物，通常不予起訴，以致威嚇效果不足，已嚴重損及環境及國民健康發展。

查案監委建議，政府應增訂清理義務人屆期未履行清理責任的行政處罰規定，並強化環境污染刑事制裁效果，以杜絕不法歪風持續增長。且部分不肖業者及污染行為人以「資源再利用」之名違法棄置廢棄物，藉以躲避行政刑罰，並於偵審階段進行抗辯逃避主觀犯意或影響量刑，該犯罪態樣困擾司法、環保機關已久，顯見現行制度規範存在漏洞。

查案監委指出，如果政府怠於清除徒增破窗效應污染持續甚至擴大將陷入民眾不滿之窘境，政府允宜對上述情形研議相關可行性作法，例如編列充足預算或基金、預備金即時執行清理、要求污染行為人工作償還處理費用、賦予環保機關可於案發第一時間聲請法院假扣押裁定或聲請檢察官扣押處分等，以遏止不法份子之囂張氣焰，還給國民乾淨美好無污染的環境。