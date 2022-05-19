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美駐日大使赴官邸餐敘 謝長廷：為台美日友誼開啟新頁

聯合報／ 記者張加／即時報導
駐日代表謝長廷（左）邀請美國駐日大使伊曼紐在官邸餐敘。圖／取自謝長廷臉書
駐日代表謝長廷（左）邀請美國駐日大使伊曼紐在官邸餐敘。圖／取自謝長廷臉書

駐日代表謝長廷今表示，昨晚邀請美國駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）在官邸餐敘，為台美日友誼開啟歷史新頁。

謝長廷在臉書發文寫道，昨晚伊曼紐在我方官邸餐敘，雙方就支持立陶宛、烏克蘭等共同關心事務廣泛交換意見；為歡迎伊曼紐，我方準備立陶宛和烏克蘭國旗配色的雞尾酒，原料並選用台灣鳳梨、立陶宛萊姆酒等，一同舉杯為自由及民主乾杯。

謝長廷說，伊曼紐是近年來首位拜訪本處的美國駐日大使，為台美日友誼開啟歷史新頁；台灣作為國際民主社會的一員，將持續與美國、日本等理念相近國家密切合作，以實際行動支持立陶宛、烏克蘭對抗不公平打壓及威權主義，共同維護國際秩序及印太區域繁榮發展。

美國總統拜登將展開亞洲行，伊曼紐近期陸續接受日媒訪問，指拜登訪日是對中國大陸的警鐘，美國將在太平洋地區發揮強烈存在感；伊曼紐在接受產經新聞專訪時表示，由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），中國大陸將不會受邀。

去年5月，謝長廷曾邀美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）及日方政要友人在駐日代表職務官舍餐敘，就區域和平繁榮等問題交換意見；謝長廷當時表示，這是第一次，也是一個新的開始，對三方加強聯繫合作，有重要意義。

美國 謝長廷

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