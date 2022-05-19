303停電只排第二 蔡總統就職周年十大熱議題第一竟是這

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
「網路溫度計」指出，近一年來全台最熱議題，為疫苗相關風波。圖／取自網路溫度計
「網路溫度計」指出，近一年來全台最熱議題，為疫苗相關風波。圖／取自網路溫度計

明天就是520，蔡英文總統就職將滿6周年。針對時事網路大數據分析的網站「網路溫度計」，今天公布一份資料，統計蔡政府在過去這一年，網友、民眾討論度最高的前10名事件，第一名為「疫苗風波！採購、缺貨、股價、郭董購買卡關」，其次為「全台大停電事件」。

「網路溫度計」指出，疫情尚未平息，使得疫苗相關討論成為過去這一年來，網友們最關注的話題，網路聲量高達365萬3505筆。高雄興達電廠因為人為操作不當，釀303全台大停電，接著又陸續發生多起動物誤觸導致停電的事件，相關議題討論都很熱烈，過去這一年，大小停電事件導致民怨四起，網路討論聲量達269萬4655筆，為受關注度第二名事件。

第三名是「四大公投」，這是台灣史上首次不綁大選的公投，由民團與國民黨立委發起的反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選等四案全軍覆沒，得票率皆未跨過門檻，「不同意票」全數高於「同意票」，蔡政府大獲全勝。公投讓不少民眾上街倡議，帶動網路聲量達194萬4279筆。

近一年內，第四名至第十名廣被熱議的議題，則依序為「陳柏惟、林昶佐罷免案」、「防疫居隔政策滾動式調整」、「中二立委補選戰」、「家用快篩試劑實名制開賣」、「大新竹合併」、「酒駕事件」、「開放福島食品進口」。

停電 公投 台大

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