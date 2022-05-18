美國國務卿布林肯挺台灣以觀察員身分出席WHA

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日透過聲明表示，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

第75屆WHA將在22日至28日在日內瓦舉行，台灣尚未收到邀請函。

布林肯表示，當下史無前例的健康威脅需要國際密切合作，WHA是世界衛生組織（WHO）的決策機構，其年度會議是推動合作以終結疫情、促進全球公衛與衛生安全的機會。

布林肯說，「我們強烈主張WHO邀請台灣以觀察員身分參與」，借用台灣的專業在WHA上共謀相關議題的解決之道。

布林肯表示，台灣的公衛專業、民主治理、疫情期間展現的韌性與強勁的經濟，都能為WHA討論帶來可觀價值，「沒有排除（台灣）參與的合理理由，（台灣與會）能使全球受惠。」

布林肯表示，邀請台灣以觀察員參與WHA將體現WHO在國際衛生合作的包容性作法，以及「全民均健」（Health for All）的承諾。

布林肯表示，美國將持續支持台灣加入不以國家地位為入會要求的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的國際組織，這符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報及六項保證的「一個中國」政策。