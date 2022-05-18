交付不實軍品最重關10年 國安法拚20日三讀

立法院長游錫堃今天召集朝野協商「國安法」及「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案。朝野黨團達成共識，同意增訂禁止採購大陸或境外敵對勢力的軍品條款，違者最重處7年徒刑、罰3000萬元；若知悉其為不實的軍用武器、彈藥、作戰物資，而交付或提供，最重處10年徒刑、罰5000萬元。全案可望在周五院會完成三讀。

內政委員會先前初審通過「國安法」相關條文，新增「經濟間諜罪」，任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力侵害、竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。

民進黨立院黨團總召柯建銘在協商時指出，國防軍事武器非常重要，除了規定境外敵對勢力或陸港澳產製的不予採購，對於重要軍事工程、財務、勞務採購也有規範；他舉例，有些飛彈重要零件，明知為假還以假亂真，未來要加重其刑，黨團增訂的罰則也符合罪刑相當。

協商通過條文增訂，對於軍事工程、財物或勞務採購，若知悉是由大陸、港澳或境外敵對勢力製造，而交付或提供，處1年以上、7年以下徒刑、可併科3000萬元以下罰金。若知悉的是不實的軍用武器、彈藥、作戰物資，而為交付或提供，處3年以上、10年以下徒刑，可併科500萬元以上、5000萬元以下罰金。

初審條文明訂，任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密。針對「國家核心關鍵技術」定義為，如流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。

若以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法，而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科500萬元以上、1億元以下罰金。若在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上、5000萬元以下罰金。