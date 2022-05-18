黨中央突襲提名張善政 邱奕勝晚間大退國民黨群組

國民黨中常會今天通過提名前行政院長張善政參選桃園市長，桃園市議長邱奕勝一整天未接電話，沒去中常會，並在晚間8點多退出國民黨所有群組，似乎對黨中央未事先溝通表達不滿。

國民黨黨中央徵召張善政消息一出，藍營地方議員紛紛批罔顧基層心聲。議員梁為超證實邱奕勝在晚間退出眾多國民黨群組。梁不滿表示，包括台北市前議員羅智強和立委呂玉玲都已投入相當資源在選戰，但事前完全沒有溝通，兩人情何以堪。