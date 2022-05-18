黨中央突襲提名張善政 邱奕勝晚間大退國民黨群組

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議長邱奕勝。 圖／聯合報系資料照片
桃園市議長邱奕勝。 圖／聯合報系資料照片

國民黨中常會今天通過提名前行政院長張善政參選桃園市長，桃園市議長邱奕勝一整天未接電話，沒去中常會，並在晚間8點多退出國民黨所有群組，似乎對黨中央未事先溝通表達不滿。

國民黨黨中央徵召張善政消息一出，藍營地方議員紛紛批罔顧基層心聲。議員梁為超證實邱奕勝在晚間退出眾多國民黨群組。梁不滿表示，包括台北市前議員羅智強和立委呂玉玲都已投入相當資源在選戰，但事前完全沒有溝通，兩人情何以堪。

梁為超表示，張善政形象好，但沒打過一場自己的選戰，看不出來他會是強的母雞、對市議員選戰有什麼幫助；而黨中央說不要空降人選，卻又空降張善政，連邱奕勝、立委萬美玲、立委魯明哲也是中午才得知此消息，可以了解邱奕勝一定很生氣，黨中央實在非常不尊重地方，未來要整合一定困難。

桃園市議長邱奕勝今天晚間退光國民黨群組。 圖／讀者提供
桃園市議長邱奕勝今天晚間退光國民黨群組。 圖／讀者提供
桃園市議長邱奕勝今天晚間退光國民黨群組。 圖／讀者提供
桃園市議長邱奕勝今天晚間退光國民黨群組。 圖／讀者提供

張善政 國民黨 桃園

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