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美：挺台灣投資不對稱 追求無效防衛系統不符安全威脅

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
性能優越的F-16V戰機掛載空射魚叉飛彈，都屬於「不對稱戰力」武器。圖／聯合報系資料照片
性能優越的F-16V戰機掛載空射魚叉飛彈，都屬於「不對稱戰力」武器。圖／聯合報系資料照片

針對美台軍售政策是否發生變化，美國一名國務院發言人以背景說明方式回覆本報記者表示，美國強烈支持台灣落實不對稱防衛戰略的努力；「持續追求無法有意義形成有效防衛戰略的武器系統，不符台灣持續面臨、不斷演變的安全威脅。」

美台商會17日發布聲明表示，美國國務院3月14日向商會簡報說明對台灣軍售的新政策，稱「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」，此外，美國正在設法加快對台軍售和交貨流程。

美台商會所指簡報內容，是美方有關單位近期首次明確提到拜登政府對台軍售政策出現變化；記者詢問「不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」是否為美國官方立場。

這名發言人表示，美台防衛關係仍基於台灣的防衛需求，以及中華人民共和國造成的威脅。

發言人表示，正如美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）今年3月所說，統一台灣仍是中國大陸的優先要務，解放軍在台灣周圍實施訓練的規模和複雜程度急遽上升，北京也加大對台多方面的壓力。

該發言人說，強化台灣的自我防衛是急迫任務，最有效的做法是投資可信、彈性、機動、分散以及有經濟效益的不對稱能力。

國務院發言人表示，根據台灣關係法，美國確保台灣獲得足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務；2017年迄今，行政部門已通知國會對台軍售總額超過180億美元，美國透過對外軍售和直接商售快速提供台灣防衛性武器與維持，對台灣安全來說至關重要，美國也會持續與國防產業合作支持這項目標。

這名發言人表示，40年來、歷經8屆美國政府，美國的「一個中國」政策均基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證；美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，與台灣展開有意義的對話。

美國 軍售 國務院

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