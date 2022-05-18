韓國瑜昨才被通知要提名張善政 盼黨中央顧及他人感受

國民黨中常會今天通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長。曾建議找張善政的高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，昨天在電話中得知張善政被徵召參選桃園市長，且他也決定接受徵召、參與這場選戰，令他相當敬佩。

韓國瑜說，張善政在2020年總統大選，國民黨處於沒有銀彈、沒有糧倉、選情最艱困之際，義無反顧地願意擔任他的副總統候選人，「讓我一直心存感激」。張善政是個充滿熱忱、重情義、且在科技與工程領域發光發熱的專業人才。

韓國瑜說，同時，他也很高興看到在今年選情如此艱困之時，國民黨仍有許多優秀的青年人才紛紛表態願意投入選戰，他現在沒有公職，身為黨內的一份子，也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益，唯有如此，才能讓國民黨真正齊心團結、將爭取人民福祉視為共同最大目標，這是國瑜最衷心的期盼。