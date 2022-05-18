防疫保單之亂 藍委：陳時中應說清楚降級的依據

防疫保單之亂，引爆民眾不滿。國民黨立委李貴敏今表示，繼政府無預警地採取類共存的「新台灣模式」，導致防疫一團混亂，指揮官陳時中又釋出第五類法定傳染病將下修為第四類的訊息。民眾因而憂心忡忡，深恐其原為分攤防疫風險而投保之保險，將因分類調整而無法取得應有之理賠金；更有人質疑政府官員意圖為保險業解套。

李貴敏指出，民眾之所以積極購買防疫保單，又對保單不續保這麼擔憂，不外乎就是希望透過保險分攤防疫的風險如今政府未積極幫民眾維權，反而不時看似為業者解套，足以嚴重影響保單理賠金額時，民眾自會更加恐慌。

李貴敏說，但以COVID 19致死率、發生率及傳播速度加重的現狀，何以陳時中會在此刻預測7月中旬COVID 19 各項危害風險均將劇降？難不成缺乏快篩劑與確診藥不足、坐視幼童確診送醫不治等，都是預料中事？因而預估7月已透過群體感染產生抗體免疫致疫情減緩嗎？

李貴敏說，陳時中應說清楚，究竟行政單位握有什麼數據？使其預估7月中可下降至第四類傳染病？足以支撐其下修之依據為何？還是隨口說說而已？又有無跟金管會及金融消費評議中心等相關單位溝通？陳時中到底知不知道該下修對保戶的影響與殺傷力？

李貴敏說，250萬張防疫保單保費，快被理賠額吃光，對業者是很大衝擊。但風險不該被轉嫁到消費者身上。業者不能在招喚民眾加保時百般殷勤，理賠就換另一張臉孔。至於金管會更不能對民眾處境置若罔聞，尤其不能放任業者擴大解釋「違反複保險規定」等藉口，賣出去的保單猶如潑出去的水，已核保客戶須依約理賠。