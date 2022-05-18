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最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

張善政選桃園市長 友人「最強菜農」林佳新說話了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國民黨中常會今天提名前行政院長張善政參選桃園市長，與張善政友好的「最強菜農」林佳新在臉書上發表看法。圖／翻攝自林佳新臉書
國民黨中常會今天提名前行政院長張善政參選桃園市長，與張善政友好的「最強菜農」林佳新在臉書上發表看法。圖／翻攝自林佳新臉書

國民黨中常會今天提名前行政院長張善政參選桃園市長，與張善政友好的「最強菜農」林佳新在臉書上發表看法，他坦言張的參選一開始讓他很驚訝，不過因為知道張的作風是「想做事」，任何事可能性都很大，他認為此舉將整合桃園腳步，選戰會順利進入正確的道路。

林佳新在文中指出，現在各方人馬有落寞的，有震怒的，有驚訝的，他都覺得可以理解，畢竟大家都投入很深，但真正的問題應該都是「為什麼是張善政？」

林佳新說，他長期與張善政保持良好互動，前陣子也曾詢問過他選直轄市長的可能性，他知道張其實就是「想做事」這麼簡單而已，所以任何事的可能性都很大。

林佳新點出桃園選站布局現況有很多「意料之外」的事，各方人馬彼此攻擊到無以復加，已無多少時間整合、準備選戰，「光是要讓基層動起來就快沒時間了，何況還要整合大家的情緒與團結一致」。

他說，身為張的長期友人，很清楚「為什麼是張善政」，原因很簡單，「張善政的可塑性很大」，包括他出名的「好脾氣」與「沒敵人」。

林佳新說，黨中央既然已決定由張善政出馬，外界「接不接受」已不是太大問題，真正問題是「多快接受」「多用力團結」，這剛好是張的強項，將會讓桃園整合腳步與選戰順利進入正確的道路，「未來的團結力道」反而是最大化。

而對於羅智強，林佳新也說自己一向力挺，但既然黨中央定於一尊，「能勝選才是主席的考量」，相信羅會釋懷，整合也不用太久。

2022大選 張善政

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