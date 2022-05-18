【即時短評】規定多如牛毛、變變變 民眾防疫徒呼奈何

疫情嚴峻，每個人都可能染疫，除了心裡有著無形的壓力，最麻煩的當屬疫情的相關規定多如牛毛又頻繁變動；還有太多的專有名詞，讓民眾想跟都跟不上。此時，最需要的是流行疫情指揮中心簡化規定，官員們能換位思考，不要再創造一些名詞讓民眾摸不著頭緒。

以民眾需要的快篩試劑為例，民眾除了得要花時間、精神、體力去排隊，還得先要弄清楚那裡有賣，各家藥局何時銷售，又今天是身分證單號還是雙號；一個環節弄不清楚就得多跑一趟，遇上下雨更得淋成落湯雞，難怪會造成民怨。

比比看新加坡，政府郵寄配送到家，有需要才篩，可想而知可以替民眾省下多少不必要浪費的時間。

再看看居家隔離規定，短短幾日已有數變，從親密接觸者的定義數變，到現在還有很多人弄不懂，為什麼同住家人打了3劑疫苗者可以0+7，政府卻說若要3+4也可以自己上網填，推測是為了保險業者解套。

還有，官員的說法也得統一，像是一下子說集中檢疫所，一下子說「加強版防疫旅館」，弄得老百姓頭都昏了。更別說還有複雜的入住規定，像必須是「年齡70歲以上、年齡65至69歲獨居、懷孕36周（含）以上、出生3至12個月且高燒（>39度）、或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀、輕症確診者」這樣的規定，恐怕連衛生官員自己都難一下說得完整。

台中市好意開了快篩陽、親子和診所等3種得來速，雖說具分流效果，但其實講得是一件事。是否只要告知民眾快篩陽了，有疑慮去那些診所或醫院的特別門診即可，另並把老人、兒童和孕婦等特別通關即可，否則光是問自己屬於那一種得來速，又原本的兒童得來速還又剛改名叫親子得來速，民眾恐怕會更難理解。

再看看防疫記者會上，官員們解釋疫情通報的流程，「法傳系統」一詞朗朗上口，說穿了不過就是透過電腦上傳中央罷了，但硬是要講專業名詞，可曾思考過民眾根本聽不懂？

再如，「自主疫調回報系統」若是填寫錯誤，只有24小時內可以重新寫一次，這不是根本在捉弄人嗎？民眾除了得小心填寫，寫錯了還得算算是不是在24小時內，這豈是台灣應該有的現象，又令人納悶指揮中心是怎樣編寫出這樣的系統的？

防疫關係民眾切身權益，官員們應該換位思考，以民眾為中心。試想，若是規定的太複雜、作業不方便又時時變化，豈不徒增民怨，也不利於防疫。