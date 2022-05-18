輕症確診者暴增 蔡總統：鼓勵私部門負起照顧員工責任

民進黨今天舉行中常會，兼任黨主席的蔡英文總統表示，疫情此階段很多輕症、無症狀染疫者，在生活上、尋求醫療協助上需要幫忙，希望社會部門結合起來，提供單位內確診人員關懷與服務，也盼未來從政府機關到公營事業，甚至鼓勵私部門雇主一起來做，負起照顧員工的責任，甚至透過「公私協力」方式，照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工，讓每一個染疫者都能夠得到所需要的關懷跟協助。

蔡總統表示，這次疫情規模持續擴大，所有第一線的防疫人員也非常辛苦，對其表達對感謝；另方面擴大中的疫情處理，確實是需要中央跟地方政府共同一起來努力，來落實防疫，希望國人同胞一次再一次的發揮團結防疫、同心抗疫的精神，度過這一波疫情，回到正常生活。

蔡總統說，疫情這階段的特殊性，很多輕症、無症狀的染疫者，他們都是在家裡，有時候是全家都被放在家裡，他們在生活上、尋求醫療協助上，確實是有需要幫忙，雖然現在體制裡面有居家照護，由地方政府來派飯、基層醫師系統提供協助，不過這些在家裡的輕症、無症狀的染疫者，還是需要關懷跟協助，所以除既有的防疫系統在第一線為我們把關，也希望整個社會部門，大家如果能夠結合起來，主動提供單位內確診人員的關懷、服務，這樣不僅可以減緩醫療前線的壓力，也可以讓確診者減少不安。

蔡總統指出，關於這點黨部也已經有規畫，由各級黨公職幹部、各級黨部系統，建構自己的「關懷中心」機制，透過黨的組織、服務系統，結合各地區的基層醫療和服務單位，協助黨工、黨員、需要幫忙的民眾，能夠即時得到完整的防疫資訊和醫療指引，以及必要的協助，讓他們在確診的時候，不會手足無措，隨時得到關心跟支持。

蔡總統說，同樣道理也希望未來從政府機關到公營事業，甚至可以鼓勵私部門的雇主大家一起來做，負起多一些照顧員工的責任，甚至透過「公私協力」的方式，一起照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工朋友，大家一起來協力，讓每一個染疫者都能夠得到他所需要的關懷跟協助。

蔡總統表示，面對疫情的關鍵時刻，不只是要自主防疫，更希望能夠同事互助、同業互助，也希望這些由各機關和企業建置的關懷中心，能夠建立良好的體系，提供更完整的個人防疫指引、資訊。