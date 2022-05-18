張善政選桃園市長？議會黨團憂：不要變成小雞拱母雞

前行政院長張善政表態，願意接受國民黨徵召投入桃園市長選舉。桃園市議會國民黨團總召徐其萬表示，黨中央要好好整合包括呂玉玲、羅智強先前表態爭取提名的人選，還有民調高的立委魯明哲，一切以勝選為原則，面對桃園還有民眾黨市長參選人賴香伶，國民黨沒分裂的本錢。

徐其萬也提醒國民黨黨中央，在整合各方意見的時候，不要忘記市長提名人選要發揮母雞帶小雞的作用，讓桃園議員的席次有增無減，「不要變成小雞拱母雞」這樣子會很累很辛苦。

徐其萬認為，立法委員呂玉玲是很能承擔的人，只是起步晚，不然她是很有潛力的參選人，不過中央和外界的看法不一樣，李玉玲也在下午發聲明，對張善政的出線無法接受；還有羅智強一開始也積極布局，但是協調溝通整個過程沒聽到有張善政，下午臉書也說五味雜陳、人心肉做等話，這些都顯示有賴中央黨部用智慧與地方多溝通。

徐其萬也提醒張善政要有宏觀的格局參選桃園市長，因為桃園市這幾年發展的很快從200萬的人口增加到225萬人，許多的重大建設都在進行，也有更多的建設要發展，國民黨提名的人選必須意識到桃園市除了捷運、航空城，還需要推動哪些發展，同時整合不同的意見，把阻力變成助力。