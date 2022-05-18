「疫情處關鍵時刻」蔡總統：地方政府共同合作防疫

民進黨今天中常會邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉，以「洞悉新冠肺炎疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」為題進行專案報告。何美鄉表示，希望大家可以在施打足夠疫苗的情況下，保持健康正常生活模式；蔡英文總統則表示，希望中央、地方和各縣市政府共同合作，落實防疫，發揮「團結防疫、同心抗疫」的精神，挺過這波疫情，回到正常生活。

據轉述，何美鄉談及近期政府防疫策略表示，防疫策略因病毒變異株出現而更複雜，需要更專業、細膩、即時的實證對策，相關政策與執行本來就是要一直調整，越是成功的防疫，就是要一直快速調整。

何美鄉並以先進國家的案例指出，只要施打過疫苗，輕症無症狀比例較多，因此建議民眾務必要接種疫苗，這是由於施打疫苗加上自然感染可以有較高、較持久的抗體，但是沒有打疫苗的長輩不適用，也希望大家可以保持健康正常生活模式，不要不敢出門、吃飯，反而讓商家倒閉。

何美鄉指出，國外從2020年初疫情發生以來，經歷自然感染和疫苗的施打，從致死率來看，是越來越低，再次提醒民眾疫苗要打好、打滿，保護自己也保護家人，特別是年長跟幼兒族群。

何美鄉建議，每個縣市政府都要做好自己的事情，把醫療量、病床數都顧好，如果知道自己醫療量能不足，就要提早要求幫忙，針對特殊病人，建立有效分流孕婦、兒童至專責單位的機制。

據轉述，蔡總統聽取報告後表示，從國外的發展經驗來看，台灣正處於最後的關鍵時刻，確診人數逐漸進入高峰，後續趨緩，逐步回歸疫情前的正常生活。

蔡總統指出，隨著疫情變化，大家不免緊張；但是穩定醫療量能，集中醫療資源，來照顧中重症和高風險患者，是防疫工作的關鍵，政府會持續密切掌握疫情的發展，確保國內防疫量能穩健運作。

蔡總統說，現階段政府在北北基桃優先增設大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護，各篩檢站也設置綠色通道，優先提供6歲以下幼兒及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務，讓我們的長輩、小孩方便就醫。

蔡總統表示，將持續簡化確診民眾看診流程與時程，把握高風險患者黃金治療時間；同時依疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，清楚明確宣導防疫相關指引。