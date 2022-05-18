死亡對不攏疑「蓋牌」陳時中：不是我說不要死就不會死
新冠肺炎本土疫情嚴峻，今新增死亡個案41例。不過因火化人數與死亡數對不攏，指揮中心公布的死亡人數遭質疑。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，殯葬處對死亡的一些定義依殯葬處規定辦理，指揮中心對確診到死亡，有一定共同程序，「不是任何人，像我，說他不要死就不會死，說少報幾個就少報」，沒有蓋牌問題。
台北市議員鍾小平和市議員擬參選人林杏兒上午開記者會指出，5月1日至5月16日中央公布全台確診死亡是232例，但光是雙北確診火化就已經達347例，質疑指揮中心選擇性公布染疫死亡人數「蓋牌」。
陳時中表示，指揮中心對確診到死亡，是一組、兩組到三組人共同判定，有一定共同程序。指揮中心的判定都是非常嚴謹，台灣對新冠死亡判定在各國間算是比較寬鬆的，很多儘管不是第一個死亡診斷原因，也把它列到個案中。
陳時中說，國內判定新冠肺炎死亡的時間也拉比較長，任何可以牽上關係的都算到裡面，除非非常明確不是新冠肺炎的理由，才會被排除掉，這都是一組一組人員在做，不是一個人就能夠決定這樣的事。
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