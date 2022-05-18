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談蔡蘇互動 總統府發言人：目前沒有吵過架

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
新冠疫情挑戰大，考驗蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）的「蔡蘇體制」是否仍齊心度過難關。圖／聯合報系資料照片
新冠疫情挑戰大，考驗蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）的「蔡蘇體制」是否仍齊心度過難關。圖／聯合報系資料照片

民進黨副秘書長林鶴明與總統府發言人張惇涵今天接受網路節目「齊有此理」專訪，被問到蔡英文總統和行政院長蘇貞昌如何分工，是否有吵過架？張惇涵說，目前沒有吵過架。

張惇涵說，蔡總統跟蘇貞昌的分工非常好，蔡總統會發現問題，希望解決問題，也會給意見讓蘇貞昌去執行，兩人達成一定共識後，推動非常快。

被問到蔡蘇兩人是否有吵過架？張惇涵說，「目前沒有」，並強調「沒有騙人」。主持人再問，「那你跟總統過架嗎？」張惇涵則說，這是國安機密。

張惇涵也透露最近與蔡總統的互動，他說，在快篩試劑這件事情上，蔡總統在中常會聽到大家的意見後，他當天接了超過10通蔡打來的電話，蔡總統想要了解討論的進度方案如何，每一劑價格是多少、數量是多少及「能不能再擠出多一點」？上周超商等八大通路鋪貨之後，蔡總統也問可不可以多一點，希望大家有急用就可以去購買。

張惇涵透露，蔡總統緊盯快篩試劑進度，「早上打來問說鋪貨狀況，問有沒有人去排隊搶購，中午問賣了多少？下午問，貨還夠嗎？晚上問，大家下班了，交通路程經過超商會不會去買？更晚一點，又問現在還夠嗎？」他表示，蔡一整天都是這樣的密度來緊盯。

被問到是否會有和蔡總統意見不同的時候？張惇涵說，「反抗是一定會的」，但內容是國安機密，作為幕僚，有幕僚的責任，蔡總統有很多事情很繁忙，現在要處理的不只是國內疫情，還要關注俄烏戰情會不會危及到區域穩定。

張惇涵也說，有時候指令很急促，幕僚的責任就是跟相關單位作討論，第一線有第一線執行的困難，執政黨是要執行做事，「可執行性」是最重要的事情。

他也提到，日前周三中常會有中常委反應快篩試劑問題，當晚行政部門就有一定方案，但有方案後也要找物流、超商通路配送到上架，蔡總統當時問，周五可以上路嗎？但物流可能還來不及拉貨，周六蔡總統又問一次，但當天物流比較沒有工作，現實上是周一才可以執行，蔡總統就問可不可以快一點，過程中他跟蔡總統可能就有一點爭執。

張惇涵 快篩試劑

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