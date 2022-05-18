立院會期最後關頭 行政院會明將通過「礦業法」

蔡政府曾承諾推動「礦業法」修法，經濟部3月初將草案送交行政院，卻遲無下文，民間團體原擬醞釀下周再度上街抗議。據了解，行政院已經完成礦業法審查，明天將於行政院會討論並通過此案，並送立法院審議。

過去礦業法最遭外界詬病是明顯傾向採礦業者，環團在2017年推動修法，長期關注亞泥採礦議題的「看見台灣」導演齊柏林因勘景時不幸發生空難逝世，讓修法呼聲推至最高點，卻遲未完成三讀；直到去年最高行政法院判決撤銷經濟部給予亞泥新城山礦場展延決定，也讓礦業法重啟修正。

經濟部今年2月預告「礦業法」修法草案，強調經過「歸零思考」，並針對環保與原住民族權益等議題溝通，跨部會取得共識後提出草案。

根據經濟部預告「礦業法」修法草案六項重點。其一、刪除俗稱「霸王條款」規定，包括刪除第31條主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，及刪除第47條礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

第二、針對未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響的礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

第三、尊重原住民族權益。包括原住民採取礦物資源，無須取得礦業權；若礦場位於原住民族土地或部落及其周邊的公有土地，新申請礦業用地時，應辦理諮商同意；既有礦業用地若未曾辦理原民諮商同意者，一律要求一次性辦理諮商同意。

第四、受理礦業申請案階段，增加居民參與機制。第五、加強礦業管理及開採量管制。第六、新增提撥礦產權利金的一部分，回饋受礦業開發影響的居民。

政院表示，這次礦業法全文修正，外界關切的議題都已處理，完整修法內容將於明天行政院會後記者會說明。