是否滿意蔡政府防疫？李鴻鈞：民怨很深是事實

立法院今審查監察院副院長被提名人李鴻鈞案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗詢問對最近蔡政府防疫工作滿不滿意？李鴻鈞說，最大爭議是快篩劑拿不到，民怨很深是事實。

曾銘宗追問，「監院是否介入調查？」李鴻鈞認為，調查要有核心點，比方說快篩劑採購，監察委員必須去分案調查，為何快篩劑為何採購過程無法順利？又無法平價讓百姓使用，有兩種調查方式，一種是監委主動申請調查，另一種是提出申訴調查。

曾銘宗詢問，李鴻鈞對監委高涌誠二度彈劾檢察官陳隆翔議題。李鴻鈞指出，做一個監委堅守原則就是一定要遵守憲法，保持中立而無政黨色彩，依法論事，這是最基本的原則，監委遇到批判也要對自己負責，這件案子社會的議論性很大，懲戒法庭如何判未知，但要再審要提新證據。

李鴻鈞說，這案子重啟彈劾，是在他審查之前結掉案子，他無法介入，他只能說，未來他進監院，會嚴守中立超然的立場。

曾銘宗再問，監察院長合不合適用和監委LINE互通聲息，李鴻鈞表示「LINE應該還好吧？有何不妥？」曾銘宗強調，如果只是問候早安晚安沒什麼，萬一LINE是討論案情，這個事情可大了，監委必須依法獨立行使職權。

李鴻鈞認為，就是兩個原則，若是LINE群組有約束不討論公事，這是可以的，但若有介入公事，這LINE就應該要廢除。

針對未來作為副院長想做哪些事？李鴻鈞說，為監察委員兼副院長 當然要符合社會期待，監院應該要獨立辦案、立場中立超然，符合社會期待，這是他要努力扮演的角色，副院長如何來輔助讓院長和監察院更公開和透明，讓社會大眾檢視。